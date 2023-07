Inter | per Lukaku anche la Juventus si aggiunge alla corsa

A riportarlo è il Corriere dello Sport, secondo cui c'è anche questo gelo nel rapporto a frenare le trattativeil ritorno del belga in Italia.... Joao Felix e Mason Mount, in qualità di rifinitorela prima punta che con estrema certezza non sarà Romelu Lukaku di rientro dal prestito all'. Il Chelsea potrebbe quindi essere disposto al ...l'esterno d'attacco 21 reti e 9 assist. FOTOGALLERY Foto Instagram Palermo %s Foto rimanenti ... Benevento, risc.); Veroli (d, Cagliari, pres.); Pompetti (c,. def.) Cessioni Gatti (d, ...

Inter, no del Chelsea per Lukaku: vuole 45 milioni. Si continua a trattare - Sportmediaset Sport Mediaset

L’Osservatorio sul calcio del CIES ha stabilito il valore dei migliori giocatori del massimo campionato svizzero – Nella top 10 non figurano elementi bianconeri, che dai suoi uomini più in vista potre ..."È stato un grande acquisto della storia nerazzurra, un giocatore molto importante della grande Inter di Helenio Herrera che ha vinto tanto.