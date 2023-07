Inter | Marotta ricorda Luisito Suarez | “Grave perdita | era una persona saggia”

(Di domenica 9 luglio 2023) Beppevenuto ai microfoni di Sky Sport. ha volutore, scomparso all’età di 88 anni: “Ammiravo la sua squadra, ero un ragazzino quando la vidi vincere contro il Benfica nel 1965 ero un ragazzino. Ho avuto un bel rapporto d’amicizia con il mister alla Sampdoria dove c’ero anch’io. Ricordo poi il successo della Spagna Under 21 agli Europei nel 1986. Si tratta di unaera innamorato della suaed è unggio che lascia tanto. Aveva indimenticabili qualità umane e rappresentava un calcio romantico che si è perso“. L’ad dell’ha poi proseguito: “La sua caratteristica era il lancio lungo, calcisticamente assomigliava a Pirlo. In quel ...

Commenta per primo L'ad dell'Beppeha ricordato l'ex calciatore Luisito Suarez, leggenda nerazzurra, a Sky : 'Luisito Suarez l'ho visto da piccolo in quella grandeche batté il Benfica, poi prima che arrivassi ...... il vice president Javier Zanetti, gli amministratori delegati Alessandro Antonello e Giuseppe, l'allenatore Simone Inzaghi e il suo staff, i calciatori e tutto il mondo, si uniscono al ...... il vice president Javier Zanetti, gli amministratori delegati Alessandro Antonello e Giuseppe, l'allenatore Simone Inzaghi e il suo staff, i calciatori e tutto il mondo, si uniscono al ...

Inter, Marotta pronto a salire fino a 35 milioni per Lukaku. Big Rom apprezza lo sforzo TUTTO mercato WEB

• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Per sapere come rimuovere l’Ad Block clicca qui. Giuseppe Marotta, l'a.d. dell'Inter, ha ricordato Lui ...È venuto a mancare oggi Luis Suarez Miramontes, comunemente noto come Luisito Suarez o Luisito e basta. Un autentico diamante nella grande Inter di Helenio Herrera, un ...