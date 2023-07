Inter | l’addio di De Gea allo United dà il via alla rivoluzione | il punto tra Onana | Trubin e Sommer | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 9 luglio 2023) 2023-07-08 23:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Andréal Manchesterè un affare ormai in dirittura d’arrivo: ormai nulla o comunque irrilevante la distanza tra le parti, l’offerta di 55 milioni da parte dei Red Devils è la base giusta attornoquale portare l’ultimo assalto per rendere realtà il passaggio in Inghilterra del camerunense, esplicita richiesta del tecnico Ten Hag.dovrebbe firmare un contratto quinquennale, dunque fino al 2028 per uno stipendio più che raddoppiato rispetto ai 3 milioni che percepisce a Milano, diventando il titolare dopodi David De Gea ufficializzato oggi. “Sarà sempre ricordato come uno dei migliori portieri nella storia del club”, ha detto il manager olandese, già pronto ...