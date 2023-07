ROMA -nel mondo del calcio: è morto Luis Suarez , ex colonna della Grandedegli anni '60. Aveva 88 ...È morto anche l'allenatore Maestrelli, il primo tragico. Nel frattempo è morto anche mio ... è sesta dopo Fiorentina, Milan, Roma, Juventus e la mai retrocessa(91 stagioni). Ha più ...per il calcio e per il Como. All'età di 79 anni è morto Alberto Sironi. Da centrocampista, ... Tra i suoi compagni di squadra più noti, in quel periodo, Giovanni Invernizzi (ex -, detto 'il ...

Inter in lutto: è morto Luis Suarez, aveva 88 anni Corriere dello Sport

E' morto Luisito Suarez, icona del calcio spagnolo diventato leggenda con la maglia dell'Inter, club con cui ha vinto anche due Coppe dei Campioni ...Il calcio e l'Inter piangono Luisito Suarez, pilastro dei nerazzurri di Herrera. Campione d'Europa con i nerazzurri, scompare all'età di 88 anni ...