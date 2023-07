Inter | colpo cercasi | in difesa manca ancora il sostituto di Skriniar

Leggi su inter-news

(Di domenica 9 luglio 2023) Nel mercato dell’non si parla più deldiAndato via a zero, con una situazione nota e chiara da mesi e mesi, il ruolo dello slovacco sembra dimenticato. MERCATO ATTIVO – Il mercato dell’è stato già decisamente attivo, pur essendoa inizio luglio. I primi colpi sono arrivati, e ora i grandi nomi che occupano le notizie sono quelli di Onana (in uscita) e Lukaku (in entrata). Ma c’è un posto in rosa di cui di fatto non si sta parlando più. Quello deldi. RUOLO SCOPERTO – Il posto dello slovacco negli ultimi mesi è stato coperto, egregiamente, da Darmian. E quindi si può anche considerare che tutto sia finito così. Formalmente però i due titolari del ruolo di braccetto di destra di un anno fa sono entrambi andati via ...