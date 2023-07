Inter | chi sarà il nuovo capitano? La fascia balla tra 3 pretendenti

Tenere vivo il ricordo di quell'spetta acome Massimo Moratti è cresciuta amandola sulle gambe di papà Massimo, a Sandro Mazzola , centrocampista cresciuto ammirando e imparando proprio da ......è Valentin Carboni Il trequartista argentino è stato convocato dalla Selecion Under 20 in occasione del Mondiale disputando due partite. Nato a Buenos Aires, fa parte delle giovanili dell'...ebbe la fortuna di vederlo giocare, narra di un modo tutto suo di calciare, con una sorta di ... Dobbiamo prenderlo' Il Mago , come detto, era sbarcato a Milano per riportare al successo l'e ...

Chi è Sommer, l'antidivo che para con un dito La Gazzetta dello Sport

Le cifre delle tre stagioni portoghesi certificano che Mehdi Taremi è un attaccante candidabile a un club ambizioso come il Milan: 129 partite, 76 gol (uno ogni 127 minuti) e 41 assist in Liga Portuga ...Blog Calciomercato.com: «Papà, ma chi è Suarez» «Come chi è» - con tono leggermente indispettito - «È stato… ...