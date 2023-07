Infortuni e smarrimenti | tre escursionisti portati in salvo dal Soccorso Alpino

Leggi su bergamonews

(Di domenica 9 luglio 2023) Valbondione. Due interventi in poche ore per la VI Delegazione Orobica del. I tecnici sono stati attivati nella notte tra venerdì e sabato per una donna di 37 anni, caduta nella zona del Laghetto Coca, a quota 2128 metri. Non riusciva a proseguire per un trauma a una caviglia. Alcune persone che erano con lei hanno raggiunto il rifugio e chiamato i soccorsi. La centrale ha attivato le squadre territoriali per eventuale supporto, nel frattempo è arrivato sul posto l’elidi Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha risolto l’intervento. Stanotte invece i tecnici sono stati impegnati per due persone che si erano smarrite nella zona del Pizzo Coca. Erano parte di un gruppo di; alcuni di loro hanno raggiunto il parcheggio, quando poi hanno visto che i due tardavano ...