Incidente a Jesolo | morti Mattia Pavanetto di San Donà e Tommaso Cattai di Musile

(Di domenica 9 luglio 2023) Il tempo si è fermato alle 5.45 aper due ragazziin un terribile frontale. Il sinistro stradale è avvenuto lungo via Piave Nuovo nei pressi della “Carrozzeria Piave”. L’impatto ha coinvolto una Toyota Yaris e una Citroen Picasso. Le vittime sono, 24 anni di Sandi Piave e, 23 anni didi Piave. Alla guida dell’auto coinvolta nello schianto c’era. Grave il conducente dell’altra auto, un uomo di 38 anni di Eraclea. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente della Citroen Picasso, poi trasferito in ospedale. Sul posto il Suem anche con l’eliambulanza. I Carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Il drammatico incidente avvenuto domenica mattina a Jesolo, in provincia di Venezia: le vittime sono Tommaso Cattai, di 22 anni, e Mattia Pavanetto, di 24, entrambi di Musile di Piave. Gravemente ferito anche un uomo di 38 anni di Eraclea.

Incidente mortale a Jesolo, in provincia di Venezia, dove un frontale stradale ha provocato la morte di due giovani. JESOLO – Ennesimo dramma sulla strada. Due giovani di 23 e 22 anni sono deceduti in un incidente a Jesolo poco prima delle 6 di questa mattina sulla strada provinciale 47.