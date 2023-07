Incidente | 35enne tedesco morto in Germania | la fidanzata di Taranto informata a casa in Puglia Fatale il sinistro in motocicletta

Leggi su noinotizie

(Di domenica 9 luglio 2023) L’si è verificato ieri pomeriggio nel Baden-Württemberg fra i territori di Odenwald e Neckar. Ha perso la vita unla cui moto, secondo informazioni tuttora sommarie, è finita fuori controllo in curvaper cause da dettagliare. Il giovane commercialistaera fidanzato con una giovane dottoressa in giurisprudenza dila quale proprio in questo periodo si trova indei genitori. Sgomento per la 26enne pugliese ed i suoi familiari che domani partiranno alla volta della. L'articoloin: ladi...