Incentivi auto | se la consegna è in ritardo niente sconto

(Di domenica 9 luglio 2023) I tempi lunghi delle consegne da parte delle casemobilistiche stanno facendo saltare glisu cui si è fatto affidamento per comprare l’. Una beffa che sta interessando molti consumatori che rischiano così di buttare fino a 5mila euro di sconti messi in preventivo al momento dell’acquisto della nuova macchina. A rivelarlo sono le associazioni di settore che chiedono una proroga della scadenza dei contributi concessi dallo Stato. Glidecadono, infatti, dopo sei mesi dalla firma del contratto e se non si ricevono le chiavi entro questo periodo il bonus non viene erogato. I motivi dei ritardi I ritardi nelladei veicoli derivano dai problemi nel procacciamento dei chip e in generale sulle forniture per tutto il settoremobilistico, ereditati dalla ...

Come funziona il bonus auto 2023 Il bonus auto 2023 comprende una serie di incentivi statali volti principalmente alla conversione ecologica. In buona sostanza, tramite il bonus è possibile rendere la transizione elettrica alla portata di tutti, in modo che chiunque possa decidere di acquistare un'auto elettrica. Tornano gli ecobonus regionali per chi decide di rottamare la propria vecchia auto, che appartenga a una classe tra Euro 0 ed Euro 3, per acquistare veicoli elettrici o full hybrid di classe Euro 6.

