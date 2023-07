Incendio Rsa Milano | la telefonata al 112 | “C’è un fumo pazzesco”

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 9 luglio 2023) (Adnkronos) – ''Sono l'operatrice della Casa di riposo per coniugi di via dei Cinquecento 19. Mi ha telefonato un ospite e mi ha detto c'è il. Sono andata sopra a vedere e proprio c'è ungrande''. E' la chiamata fatta al numero unico di emergenza 112 da un'operatrice della struttura Casa per Coniugi didove nella notte tra giovedì e venerdì scorsi è scoppiato unche ha provocato la morte di sei persone e 81 feriti. Quando l'operatore chiede se c'è qualcuno ferito la donna risponde: ''No, ma venite proprio subito, c'è un''. Dopo il passaggio al secondo operatore la donne risponde alle domande: ''Mi ha telefonato un ospite che c'è ile poi sono andata al primo piano per capire e ho visto che usciva tanto...