Incendio rsa a Milano | si indaga sugli impianti antincendio non a norma

(Di domenica 9 luglio 2023) Dopo la tragedia alla rsa Casa per Coniugi di, siper capire le cause che hanno scatenato l’nella stanza 605 provocando la morte di 6 anziani, cinque donne e un uomo, e l'intossicazione di altri 81. "Se ci saranno responsabilità, chi ha sbagliato, compreso il Comune, dovrà pagare", ha assicurato il sindaco, Giuseppe Sala. "Chi non ha osservato le regole deve "pagare", hanno aggiunto anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore al Welfare, Guido Bertolaso.

L'allarme non sarebbe stato lanciato subito. Il guasto all'impianto antifumo era noto da tempo. Il sindaco Sala: "Se ci sono responsabilità, chi ha sbagliato, compreso il Comune, dovrà pagare" ...Nella Rsa di via dei Cinquecento di Milano, La Casa per Coniugi, sono in corso da ieri i rilievi dei vigili del fuoco.