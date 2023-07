Incendio rsa a Milano | Sala | Chi ha sbagliato paghi | compreso Comune Indagini in corso

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 9 luglio 2023) Dopo la tragedia alla rsa Casa per Coniugi di, si indaga per capire le cause che hanno scatenato l’nella stanza 605 provocando la morte di 6 anziani, cinque donne e un uomo, e l'intossicazione di altri 81. L’obiettivo: accertare le responsabilità di quanto è successo. "Se ci saranno responsabilità, chi hail, dovrà pagare", ha assicurato il sindaco, Giuseppe. “Chi non ha osservato le regole deve "pagare”, hanno aggiunto anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore al Welfare, Guido Bertolaso.