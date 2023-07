Incendio nella notte in un’abitazione disabitata a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di domenica 9 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuestai carabinieri del nucleo radiomobile disono intervenuti in Via Vincenzo de Giaxa 2 per un. Per cause verosimilmente accidentali, si è sviluppato uninal quarto piano della palazzina. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno danneggiato l’intero appartamento. Non ci sono feriti o persone evacuate. L'articolo proviene da Anteprima24.it.