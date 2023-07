Il rogo è divampato in località Selvano. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana- I vigili del distaccamento di Castelnuovo sono intervenuti per unin un annesso agricolo nei pressi di una abitazione in località Selvano ( tra Perpoli e Fiattone nel comune di ...Il rogo è divampato in località Selvano. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana

Incendio a Gallicano, a fuoco auto e tetti. Un uomo ferito LA NAZIONE

Il rogo è divampato in località Selvano. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana ...I vigili del distaccamento di Castelnuovo sono intervenuti per un incendio in un annesso agricolo nei pressi di una abitazione in località Selvano ( tra Perpoli e Fiattone nel comune di Gallicano.