Immissioni in ruolo docenti 2023 | si attinge da GaE e GM Percentuali posti e ordine scorrimento graduatorie concorsuali

(Di domenica 9 luglio 2023) Qualidi merito, relative alla scuola dell'infanzia/primaria e secondaria, saranno utilizzate per leina.s./24? Secondo quali? Come procedere in caso di GaE o GM esaurite? L'articolo .

Manca ormai poco per l'inizio delle operazioni diine per le supplenze in vista del prossimo anno scolastico. La redazione di Orizzonte Scuola organizza una nuova puntata di Question Time , la rubrica di consulenza curata dalla ...indocenti, anno scolastico 2023/24, ai nastri di partenza. Non si conoscono ancora i contingenti ma è possibile che la prossima settimana alcuni Uffici scolastici regionali ...ina.s. 2023/24: non tutti i posti vacanti e disponibili potranno essere utilizzati, tra cui quelli destinati al concorso straordinario bis e non assegnati nel 2022/23.in ...

Immissioni in ruolo docenti 2023: prossima settimana possibile il via. Se non si sceglie preferenza, nomina d’ufficio [VIDEO] Orizzonte Scuola

Immissioni in ruolo docenti, anno scolastico 2023/24, ai nastri di partenza. Non si conoscono ancora i contingenti ma è ...Assunzioni personale docente per l'anno scolastico 2023/24, il Ministero dell'Economia e delle Finanze autorizzerà a breve i posti.