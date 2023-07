Il West Ham United deve affrontare la scadenza del trasferimento di Jonathan Tah

(Di domenica 9 luglio 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Secondo quanto riferito, ilHamsta affrontando una corsa contro il tempo per aggiudicarsi il potenzialea buon mercato diTah. Il difensore del Bayer Leverkusen è stato fortemente legato agli Hammers in diverse occasioni, e la sua clausola rescissoria da 18 milioni di euro è ormai prossima alla. Ora sembra che ilHam debba trasferirsi nelle prossime 48 ore per provare a portare Tah al London Stadium. Resta da vedere se i londinesi dell’est faranno sicuramente della nazionale tedesca una priorità in questo momento, quando anche altri accordi sembrano essere in cima alla loro agenda al momento. Altre Storie / Ultime notizie Secondo Fabrizio Romano nella sua colonna CaughtOffside ...

Caccia all'attaccante. La Roma vuole Scamacca, è lui la scelta per l'attacco, i giallorossi hanno il sì del giocatore ma non ancora quello del. Non si muoverà dalla Turchia Mauro Icardi che anche nella prossima stagione vestirà la maglia del Galatasaray. Dopo Loftus - Cheek e Pulisic il Milan prepara l'affondo per Reijnders. Punti ...... che però ha il passaporto da extracomunitario (Iran) e farebbe saltare Chukwueze, mentre Scamacca, per quanto gradito, costa troppo (ilnon apre al prestito) e comunque preferirebbe la Roma.... numero 9 moderno, colpi da "arretrato" alla Dzeko, fisico imponente, l'azzurro deve ritrovare l'ispirazione dell'ultima stagione nel Sassuolo e dimenticare il. Il danese Kristensen (Leeds) ...

Secondo le ultime di mercato, la Juventus e Dusan Vlahovic sarebbero ai saluti con il neo direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli che potrebbe voler sostituire il serbo con Youssef En-Nes ...ROMA Se fosse vero che José Mourinho non si aspetta nulla dal mercato, allora ci sarebbe da preoccuparsi. Da oggi fino a fine agosto non arriverebbero giocatori, la squadra non ...