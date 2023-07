Il viceministro Sisto difende Santanchè | il contestatore dalla platea | “Si serve lo Stato con disciplina e onore” Applausi dal pubblico

(Di domenica 9 luglio 2023) “Non c’è l’intervento di alcun giudice, non c’è una sentenza definitiva. In questo caso il soggetto è indagato, è chiaro che le dimissioni sono sempre una scelta personale”. Dopo queste parole ildella Giustizia, Francesco Paolo, che a Polignano a Mare, al festival Il libro possibile, stavando Daniela, èconteda un signore, che si è alzatoe gli ha recitato l’articolo 54 della Costituzione, cioè quello che dice che chi ricopre funzioni pubbliche deve servire locon. L’uomo èapplaudito da parte del. La contestazione arriva dopo quella alla ministra Eugenia Roccella ...

E anche questo si sa ma il Governo, tramite il, ha dato un segnale chiaro per una soluzione condivisa a problema reale'. Risponde così Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia, ...Sui temi di diritto e legalità, si confronteranno il Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo e ildella giustizia Francesco Paolo. In programma, anche il filosofo Massimo ...Come dice Francesco Paolodella Giustizia, "questo tentativo di sabotare l'azione del governo non fa altro che confermare quanto sia urgente mettere mano al meccanismo". Giorgia ...

Il viceministro Sisto difende Santanchè, il contestatore dalla platea: “Si serve lo Stato con… Il Fatto Quotidiano

Pronta replica della deputata Mazzetti (FI) alle accuse del collega Furfaro (Pd) "Altro che passerella, martedì incontrerò il viceministro. C’è attenzione".«Stavolta, c’è unità di intenti sin da subito e lo sforzo è quello di non spaccare il tavolo sul candidato. In questo modo, potremmo arrivare al nome già ...