Il Vero Alfredo | boom di presenze vip nella storica sede di piazza Augusto Imperatore a Roma

(Di domenica 9 luglio 2023)didel jet set internazionale a “Il” didiin questa nuova stagione estiva. Fondato oltre 115 anni fa daDi Lelio “delle fettuccine” perpetuato con assoluta professionalità dai suoi discendenti, attualmente dalla signora Ines Di Lelio con la figlia Chiara Cuomo, il noto locale vede avvicendarsi quotidianamente tra i suoi ospiti, personalità del mondo istituzionale, dell’impresa e del professionismo accanto a rappresentanti dello showbiz, tra cui non ultimo, Tananai, cantautore e produttore discografico italiano sulla cresta dell’onda. Consacrato nel 2012 come “Attivitàdi Eccellenza” con la conseguente iscrizione ...

