Il tuffo dal motoscafo nuova sfida su TikTok | cos’è la challenge del “boat jumping” | i primi morti negli Usa – I video

(Di domenica 9 luglio 2023) L’obiettivo è saltare da unin corsa, nella schiuma che i motori hanno creato in mare. E, ovviamente, riprendere tutto con il telefonino: questo perché lasoprannominata “” (“salto dalla barca”) trova la sua popolarità sui social, e in particolare su. Lapuò infatti attirare con facilità likes e condivisioni. Ma anche portare alla morte: così è stato per 4 persone in Alabama,Stati Uniti. Questo perché il violento impatto con l’acqua può provocare la rottura immediata dell’osso del collo, con conseguente annegamento. Uno scontro così letale a causa del contrasto tra l’alta velocità dele l’immobilità dell’acqua, che trasforma quest’ultima in una piattaforma di atterraggio dura come il ...