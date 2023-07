Il social mentre fuori c’è la tempesta | i casi Shein e Mondo Convenienza

(Di domenica 9 luglio 2023) Sempre più spesso, aziende (piccole, medie o grandi) utilizzano le diverse piattaformeper le loro campagne di marketing. Molte di loro (ma non tutte) si rivolgono alle agenzie per stipulare contratti commerciali – relativi agli adv – con influencer e creator digitali. È il mercato dell’influencer marketing che da anni imperversa su Facebook, Instagram e anche TikTok. Nella maggior parte dei, tutto va liscio come l’olio. In altri, invece, le cose non vanno come dovrebbero andare. Con un caso italiano –– e uno internazionale comee il brand washingIl caso più emblematico riguarda, azienda di vendita online di fast fashion cinese da anni al ...

...la barca procede a tutta velocità. In Alabama, negli ultimi mesi, quattro persone sono morte, e probabilmente la loro fine è stata documentata da video destinati alla piattaforma. La ...Oggi divide tutti su tutto e corre solo suigli altri scendono in piazza . La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo. ...Venivo ignorata dai fan o accolta da applausi sommessi,al resto della band non succedeva: ... "Due donne di colore per risolvere il problema del razzismo", ai commenti tossici suitipo: "...

Social network, quando la manipolazione diventa sovversiva Agenda Digitale

Sette mesi dopo gli incidenti a Badia al Pino tra tifosi della Roma e del Napoli, per Di Tosto 12 mesi di lavori socialmente utili e poi il reato di rissa verrà cancellato ...Roma, 7 lug. – (Adnkronos) – “È un privilegio essere qui a parlare dell’importanza di una transizione ecologica giusta e socialmente accettabile, come il nostro Alex Langer ha sempre sostenuto. Oggi, ...