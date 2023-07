Il saluto speciale degli studenti al prof di filosofia che va in pensione | passeggiata tra gli applausi

Leggi su tpi

(Di domenica 9 luglio 2023) Certe persone lasciano il segno per tutta la vita, specie alcuniessori. Dopo quarant’anni di servizi passati a insegnare a scuola, l’addio delessore diventa un momento da incorniciare, di quelli che fanno il giro del web e rimangono per sempre nei ricordi di chi li ha vissuti. E’ quello che succede al D’Azeglio, il liceo classico di Torino, una delle scuole più note del territorio, famosa per il suo rigore ma anche per le sue iniziative all’avanguardia. Qui Enzo Novara,essore di, è andato inpochi giorni fa, dopo quattro decenni di insegnamento. E tutta la popolazione scolastica, dai ragazzi ai colleghi, passando per il personale tecnico e amministrativo, si fa trovare nel corridoio, diviso in due ali, per regalare a Novara la sua “Walk of fame”, un’uscita di scena ...