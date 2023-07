Il regista Veronesi farà un film sull’orsa Jj4 | «Il cattivo sarà Fugatti Cercherà di impedirmi le riprese in Trentino»

Leggi su open.online

(Di domenica 9 luglio 2023) IlGiovanniunJj4 che ha aggredito e ucciso Andrea Papi. «una storia che narra di uomini cialtroni che processano e condannano a morte un orso. Quello che è accaduto e sta accadendo inè una storia di cui parlare per dimostrare quanto sono stupidi e crudeli gli uomini», inizia a raccontare. Gli attori ancora non li ha in mente, ma sa bene quali saranno i personaggi. E soprattutto, chi saranno i buoni e i cattivi. Per quanto riguarda la seconda categoria, in prima linea ha intenzione di metterci il presidente delAlto Adige, Maurizio, che descrive come una «persona inutile e incapace che andrebbe mandata via immediatamente». In un’intervista al Corriere della Sera ...