Il prequel di Hunger Games | Wonder 2 e Johnny Depp | ecco il 2023 di Notorious

Il 2023 targato Notorius promette di accontentare tutti i suoi spettatori: nel nuovo listino della casa di produzione e distribuzione troviamo teen movies, commedie natalizie, ildiGames , il sequel di Wonder e molto altro ancora. Volete saperne di più su tutti i film in programma per Notorious Pictures Ecco il listino del 2023 . Cinema per giovani: dall'......o la sua famiglia per spingere Snow da adulto a vendicarsi in quel modo e senza mai dichiarare i suoi intenti E cosa potrebbe cambiare con il ritorno al cinema diGames grazie alAl ...Al momento non è stato ancora individuato il regista a cui affidare il lungometraggio, mentre alla regia di Constantine 2 tornerà Francis Lawrence - atteso in sala con ildiGames , La ...

Hunger Games, Jennifer Lawrence commenta i rumors sul ... ComingSoon.it

Scopriamo la programmazione cinematografica di Notorious Pictures per il 2023: dall'animazione al nuovo Hunger Games, passando per Johnny Depp e commedie natalizie!The Ballad of Songbirds and Snakes takes place 64 years before the events of the first Hunger Games movie where Lucy Baird is selected to compete as the District 12 tribute in the 10th Annual Hunger ...