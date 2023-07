Il post Giuntoli è un rebus | De Laurentiis potrebbe sostituirlo con un nuovo dirigente Repubblica

(Di domenica 9 luglio 2023) Domani inizierà la nuova stagione del Napoli, con Rudi Garcia a Castel Volturno per incontrare la squadra e per fare il punto con lo staff tecnico e medico prima della partenza per Dimaro, prevista in settimana.Napoli scrive che il mercato è affidato a De, che opera con l’amministratore delegato Chiavelli e i due responsabili dello scouting, Micheli e Mantovani, ma che al momento ilresta un, con il presidente del Napoli cheanche decidere di aggiungere all’organigramma societario una nuova figura dirigenziale per sostituire l’ex direttore sportivo, ormai ufficializzato dalla Juventus, il suoclub.Napoli scrive: “Ciak, si comincia. Le vacanze sono finite e c’è un Napoli campione ...

Juve, doppio colpo alla: Luiz Henrique e Mavropanos ma non soloPer la Juventus i nomi sono ... Per ilpiacerebbe Hojlund (su cui c'è forte anche lo United), ma senza dimenticare altre idee ...... il portiere continua a tenere d'occhio isocial che parlano del futuro di Onana.20.00 Roma, ...Sporting CP.14.40 - Gravina spaventa tutti 'Esiste opzione rinvio per la Serie B'14.30 -ha ...I tempi, tuttavia, diventano stretti: Juventus che fai IlDusan Vlahovic , semmai ve ne sarà ... Se, Allegri e la neonata dirigenza bianconera avranno intenzione di replicare all'affondo ...

Chiavelli, Micheli e il riassetto del Napoli post-Giuntoli La Gazzetta dello Sport

Ivan Zazzaroni, nel suo articolo per il Corriere dello Sport, ha svelato una indiscrezione di calciomercato che riguarda il Napoli.The post Lukaku Juve, i tifosi dicono no al belga: «Se viene rimandate Giuntoli a Napoli» – GALLERY appeared first on Juventus News 24.