Il peggio di Berlusconi | Rosy Bindi fuori controllo | insulta tutti a La7 | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 luglio 2023) Da qualche tempo è tornata a palesarsi in televisione. Una scatenata, che alza sempre più i toni contro il governo. Ultimo appuntamento, In Onda, il programma di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile, la puntata è quella di sabato 8 luglio. La piddina, in collegamento, parte da Ignazio La Russa e dalla vicenda che sta coinvolgendo il figlio Leonardo Apache. "Non credo che La Russa abbia avuto bisogno delle lezioni diper mostrare il suo maschilismo, gli apparteneva già in precedenza", afferma sprezzanteriferendosi a quanto detto dal presidente del Senato in difesa del figlio. Poi lasposta il focus sul governo. "D'altra parte il premier aveva detto nel giorno del funerale: raccoglieremo la ...