Il Passaggio di Jeff Lemire e Andrea Sorrentino | la recensione

... Peter Green, Mick Jagger, John Mayall, Keith Richards,Beck e Eric Clapton. Evento in ... Ripercorrere ila Pordenone di artisti come Bruno Barborini, Esa Bianchi, Fausto de Marinis, ...... per finire il rituale didell'alba al Tempio della Concordia, con uno speciale evento ... Attesissimo il concerto diMills in versione 'trio' con i Tomorrow Comes The Harvest, per la ...... per finire il rituale didell'alba al Tempio della Concordia, con uno speciale evento ... Attesissimo il concerto diMills in versione "trio" con i Tomorrow Comes The Harvest, per la ...

Le prime pagine de “Il passaggio” di Jeff Lemire e Andrea Sorrentino Fumettologica