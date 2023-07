Il Papa saluta e ringrazia Mediterranea Saving Humans

(Di domenica 9 luglio 2023) "Vorrei anche ricordare con gratitudine quanti operano conper il salvataggio di migranti in mare. Grazie tante, fratelli e sorelle!", ha dettoFrancesco all'Angelus. ...

Roma, 09 luglio 2023 Ecco l'applauso perFrancesco al termine dell'Angelus chei fedeli."Vorrei anche ricordare con gratitudine quanti operano con Mediterranea Saving Humans per il salvataggio di migranti in mare. Grazie tante, fratelli e sorelle!", ha dettoFrancesco all'Angelus. Il capomissione della ong Mediterranea, Luca Casarini figura tra gli "invitati speciali" del Sinodo dei Vescovi sulla sinodalita' nella Chiesa in programma il prossimo ...Ile ringrazia Mediterranea Saving Humans Il tema dei migranti è tornato protagonista anche durante l'Angelus domenicale. "Vorrei anche ricordare con gratitudine quanti operano con ...

Angelus nella Domenica del mare: il Papa saluta e ringrazia chi soccorre vite e chi ripulisce il mare. Annunciata anche la data per i nuovo cardinali ...