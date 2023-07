Il Papa annuncia un altro Concistoro | a settembre ci saranno 21 nuovi cardinali

(Di domenica 9 luglio 2023) Città del Vaticano – Undi fine estate per la creazione di. Lo hatoFrancesco al termine dell’Angelus di questa rovente domenica di luglio. Lo scorso anno il Pontefice avevato unsempre in estate e lo aveva fissato a fine agosto per discutere dell’attuazione della nuova riforma della Curia. Quest’anno ilcon iporporati arriva alla vigilia del Sinodo ed è fissato a sabato 30. La loro provenienza, ha sottolineatoBergoglio, “esprime l’universalità della Chiesa che continua adre l’amore misericordioso di Dio a tutti gli uomini della terra. L’inserimento dei ...

Il, al termine dell'angelus,che, il 30 settembre, terrà un concistoro per la creazione di nuovi cardinali, espressione della Chiesa universale. Tra essi i prefetti dei dicasteri dei ...Le guide spirituali mostrano imbarazzo e timidezza, tranneFrancesco. La guerra moderna ... rifiutare la via di Gesù, significa rifiutare la sua persona e, di conseguenza, il Dio che egli,...Perché ilmi ha preannunciato che, insieme al decreto di nomina, voleva inviare una lettera ... Come siil Vangelo, come si trasmette la fede nei contesti sempre più secolarizzati delle ...

Il Papa annuncia il Concistoro per il 30 settembre Vatican News - Italiano

Il patriarca di Gerusalemme riceverà la porpora il 30 settembre insieme a esponenti della Chiesa di tutto il mondo. Tra essi anche monsignor Claudio Gugerotti e monsignor Marchetto ..."Adesso vorrei annunciare che il 30 settembre prossimo terrò un Concistoro per la nomina di nuovi cardinali - ha detto il Pontefice -. (ANSA) ...