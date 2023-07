Il Napoli paga la clausola e brucia la Juve | De Laurentiis scatenato

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 9 luglio 2023) Dopo aver visto Cristiano Giuntoli diventare nuovo dirigente della, Aurelio Debeffa proprio i bianconeri in sede di mercato Il, dopo lo Scudetto storico vinto con Luciano Spalletti, ha iniziato una nuova era sia dal punto di vista tecnico che dirigenziale. Il club partenopeo, infatti, ha dovuto dire addio a due massimi artefici della vittoria dell’ultimo campionato, ovvero allo stesso tecnico toscano e a Cristiano Giuntoli. Luciano Spalletti ha di fatto ribadito ad Aurelio Dedi non essere più sicuro di poter dare ancora tutto alla causa del, mentre Cristiano Giuntoli ha lasciato ufficialmente il team campano lo scorso 30 giugno. Il dirigente è stato nominato nella giornata di mercoledì come nuovo Football Director dellantus. Lo stesso ...