Il miracolo di Torino | diventa mamma nonostante la grave malattia genetica

(Di domenica 9 luglio 2023) "Non mi aspettavo di restare in dolce attesa, ma è successo ed è bellissimo", commenta commossa la neo

Un: così dall'ospedale Sant'Anna diviene descritto il parto di una donna affetta dalla sindrome di Alstrom . La neo mamma ha 32 anni e ha dato alla luce un figlio grazie alla ...Il teatro dello scontro fu il Pala Alpitour di, era il round robin delle Nitto ATP Finals . ... a meno che Nicolas Jarry non compia un autenticosportivo. Lo spagnolo è in vantaggio ...Da giovane aveva studiato a(nel 1982, dopo che era stato espulso dalla sua Università di ... Il mio amico Héctor salvo per. Nel web girano le sue foto, con la camicia sporca di sangue. ...

Diventa madre a 32 anni nonostante la sindrome di Alstrom: 'miracolo' a Torino, è il primo caso al mondo Virgilio Notizie

"Non mi aspettavo di restare in dolce attesa, ma è successo ed è bellissimo", commenta commossa la neomamma All'ospedale Sant'Anna della Città della Salute di Torino si è verificato negli scorsi giorn ...Si è verificato a Torino, all'ospedale Sant'Anna, il primo caso al mondo di un parto dopo procreazione medicalmente assistita in una donna affetta dalla sindrome di Alstrom.