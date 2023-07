Il mercato Nba – Philadelphia e Portland su Zach LaVine Chris Duarte a Sacramento

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 9 luglio 2023) Continua il pazzoNba e con esso si susseguono i colpi di scena come neanche in un film di Tarantino. Coach Gregg Popovich ha rinnovato per cinque anni il suo contratto con i San Antonio Spurs. Nessun ritiro all’orizzonte, dunque, per il tecnico più vincente fra tutti quelli che allenano attualmente nella Lega. ‘Pop’ percepirà una cifra molto vicina agli ottanta milioni di dollari complessivi. Poco male per un classe ’49 sempre sul pezzo. Patty Mills, invece, si ritrova catapultato ad Atlanta grazie a una trade imbastita dagli Hawks con Oklahoma. Più specificamente, il team della Georgia ha spedito ai Thunder Washington Jr. e Garuba (che erano appena arrivati da Houston via trade), Rudy Gay e una seconda scelta futura ancora ignota. Mills si ritrova a cambiare canotta per la terza volta in dieci giorni. In quel di Atlanta andrà a rinforzare un roster già buono ...