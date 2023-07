Il libro si intitola Madri padri e altri Appunti sulla mia famiglia reale e letteraria | ed è un viaggio a ritroso per scoprire di che stoffa siamo fatti | tra gli incontri che ci hanno reso ciò che siamo

(Di domenica 9 luglio 2023) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Come sappiamo, la procura di Padova ha impugnato 33 atti di nascita di figlie e figli di due. In un solo giorno, con un colpo di spugna, ha eliminato retroattivamente 33 genitori, rendendoli burocraticamente dei fantasmi mentre a livello nazionale nonostante gli inviti dell’Europa il nostro governo si rifiuta ostinatamente di legiferare in materia come tutti i paesi civili. Non è una novità. Avviene da anni, silenziosamente, ovunque nella nostra Bella Italia, grazie a uno Stato che tanto esalta lama solo quella che decide lui, ovvero la“di sangue”. In un bell’articolo su Repubblica, Chiara Valerio con estrema chiarezza ha puntualizzato che «è la prevalenza della biografiabiologia che garantisce l’autonomia e l’unicità ...

IlsiFellow Tribesmen. The Image of Native Americans, National Identity, and Nazi Ideology in Germany (Berghahn, New York, 2015), e quello che dice, in sintesi, più o meno, a una ...IlsiIl volto del Male (Edizioni Mondadori Strade Blu) ed è una raccolta di storie inquietanti di donne e uomini che in Italia si sono resi colpevoli di delitti efferati, spesso con ...Info: www.fiscoetasse.com La gestione delle attività sportive nautiche UNIN VERSIONE E - BOOK PER GESTIRE LE ATTIVITÀ SPORTIVE NEL DIPORTO Si"La gestione delle attività sportive ...

[YOUTUBER][WEB][LORENZIST] Il nuovo libro di LorenzIST ... Agenparl

Feltrinelli, 2023 - Il sonno e i sogni sono i due grandi temi di questo romanzo che tratta una tematica particolare e la svolge in un modo originalissimo. È la storia di Aurora che soffre d'insonnia d ...Un documentario di Stephen Kijak - che si rifà al libro di Mark Griffin - intitolato Rock Hudson: All that Heaven Allowed, racconta l’esistenza di una star che ha rappresentato per tutta la vita l’imm ...