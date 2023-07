Il fuorionda di Vittorio Emanuele che inguaia l’ex re di Spagna | «Ha ucciso suo fratello…» La difesa del figlio Filiberto

Leggi su open.online

(Di domenica 9 luglio 2023) Non si fermano le polemiche contro gli eredi Savoia dopo la diffusione su Netflix della docuserie “Il Principe”, sulla morte di Dirk Hamer, avvenuta nel 1978 all’isola di Cavallo. Una vicenda che per anni ha visto sotto accusa, finché non è stato assolto. Accuse che tornano nella docuserie assieme a undiche a distanza di anni rischia direre diJuan Carlos, oggi 85enne. A proposito della morte di Alfonso di Borbone,si è fatto scappare davanti alle telecamere: «Fu Juan Carlos a ucciderlo, io c’ero». Indel padre è intervenuto, che ha provato a frenare le ...