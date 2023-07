Il destino di Osimhen in bilico | Mbappé | il Napoli e un’offerta da 180 milioni

Leggi su napolipiu

(Di domenica 9 luglio 2023) L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sul futuro di Victorale l’intreccio con. Notizie Calcio– L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport pone una domanda cruciale: Victorresterà alo se ne andrà? L’effetto domino scatenato dai grandi attaccanti internazionali potrebbe influenzare il mercato del, con particolare riferimento al futuro di Kylian. Il talento francese sembra ormai in rotta di collisione con il Paris Saint-Germain, che gli ha imposto un ultimatum di quindici giorni: o firma un rinnovo contrattuale di un anno o lascia il club immediatamente, poiché il PSG non intende permettere che si liberi a parametro zero. Il presidente del, ...