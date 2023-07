Il compagno della Meloni spazza via i veleni | “Io sul volo di Stato? Mi muovo a mie spese con l’auto…”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 9 luglio 2023) Da quando Giorgiaè al governo, ad Andrea Giambruno,premier e padrepiccola Ginevra, è stata data, nella migliore delle ipotesi, la patente del “raccomandato”. Ecco perché in una intervista al CorriereSera, questa mattina, usa più l’ironia che la rabbia per rispondere ae illazioni sulla sua carriera professionale e dimostra di aver imparato a districarsi anche tra le domande più maliziose. Da settembre, Andrea Giambruno condurrà Diario del giorno del Tg4 dal lunedì al venerdì e in onda da Roma e non più da Milano. Giambruno non ha problemi ad ammettere che è stata una sua richiesta per poter essere più presente come padre. “È un favore personale che l’azienda mi fa ed è un premio per avere, con tutta la squadra, aumentato e consolidato gli ...