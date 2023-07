Il calcio piange Luisito Suarez | addio alla stella della Grande Inter

(Di domenica 9 luglio 2023) Mondo delin lutto per la morte di. Aveva 88 anni. Da giocatori era stato uno dei pilastridi Helenio Herrera. Nato a La Coruna nel 1935 il regista spagnolo si impone già molto giovane prima nel Deportivo e poi nel Barcellona. In maglia blaugrana vince due campionati, due coppe di Spagna e due coppe delle Fiere. Nel 1960 riceve il Pallone d'Oro. Sbarca a Milano l'anno successivo. In nerazzurro vince quasi tutto tra cui due Coppe dei Campioni e due Coppecontinentali. Con la maglianazionale spagnola colleziona 32 presenze e conquista l'edizione casalinga degli Europei. Prova senza grandi risultati anche la carriera di allenatore.

