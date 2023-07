Il bergamasco Pierbattista Pizzaballa nominato cardinale da Papa Francesco

Leggi su bergamonews

(Di domenica 9 luglio 2023) C’è anche il nome dinell’elenco dei nuovi cardinali letto dadurante l’Angelus di domenica 9 luglio: il patriarca latino di Gerusalemme, già custode di Terra Santa, figura tra i 21 che saranno nominati il prossimo 30 settembre, durante il Concistoro. Con il sacerdotel’unico altro italiano è Claudio Gugerotti, Prefetto delle Chiese Orientali da poco rientrato dalla missione in Bielorussia. L’annuncio diè arrivato dopo l’appello per la pace in Medio Oriente: “Con dolore ho appreso che nuovamente è stato versato sangue in Terra Santa – ha detto -. Auspico che le autorità israeliane e palestinesi possano riprendere un dialogo diretto per porre termine alla spirale di violenza e aprire strade di ...