Ignazio La Russa e quel consiglio a Daniela Santanchè su Visibilia «Se vuoi salvarti | evita la bancarotta»

(Di domenica 9 luglio 2023) Ci sarebbe un, che la ministra del Turismo avrebbe seguito, dato dal presidente del SenatoLasulla vicenda di. Il 5 novembre 2022 – riporta il Fatto Quotidiano – tre giorni dopo la notizia dell’indagine della Procura di Milano, il numero uno di Palazzo Madama consigliò alla ministradire l’accusa didella sua societàper provare a garantirsi la permanenza nel governo Meloni. A riferirlo due fonti che sono a conoscenza del contenuto del colloquio e che chiedono l’anonimato. L’incontro sarebbe avvenuto in una riunione nello studio legale Laa Milano. Sul tavolo non sono le grane giuridiche ma anche il tema politico. Con un’imputazione ...

C'è una telecamera all'angolo tra via Merlo e via San Bernardino. A un passo dal Duomo. Punta sul civico 3 di via Merlo, ovvero " dal 2017, c'era la Fashion week " l'ingresso dell'Apophis. Sole ...Ci sarebbe un consiglio, che la ministra del Turismo avrebbe seguito, dato dal presidente del SenatoLasulla vicenda di Visibilia. Il 5 novembre 2022 - riporta il Fatto Quotidiano - tre giorni dopo la notizia dell'indagine della Procura di Milano, il numero uno di Palazzo Madama ...Tuttavia, fossi stato nei panni diLaavrei evitato di intervenire.

Violentata dal figlio 19enne di Ignazio La Russa a casa del presidente del Senato: è la denuncia choc fatta da una ragazza di 22 anni alla Procura di… Leggi ...Un giovane Dj misterioso e la seconda carica dello Stato potrebbero essere i testimoni chiave di una violenza sessuale. È su di loro che punta il legale della 22enne che ha accusato di ...