I segreti di una «poltrona» di successo

(Di domenica 9 luglio 2023) Dal copione accettato quasi per caso alla lite furibonda con Eddy Murphy. John Landis, regista di film cult come The Blues Brothers, svela a Panorama i retroscena del titolo che da 40 anni fa il record di ascolti a ogni vigilia di Natale. Alla vigilia di Natale mancano ancora sei mesi, ma più di due milioni di italiani sanno già come la trascorreranno: guardando su Italia 1 Unaper due, divenuto un «classico capace di battere in quella giornata qualsiasi controprogrammazione tv. Il film, interpretato da Eddie Murphy e Dan Aykroyd, rispettivamente un senzatetto e un agente di borsa le cui sorti finanziarie vengono ribaltate per scommessa dai fratelli Duke, avidi datori di lavoro di quest’ultimo, usciva esattamente 40 anni fa in America. Panorama ha incontrato al Festival di Taormina John Landis, il regista di questo cult che accettò il progetto in un momento ...