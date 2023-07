I giudici confusi dal colore degli occhi | così le lenti a contatto hanno evitato il carcere a un ladro

Leggi su open.online

(Di domenica 9 luglio 2023) Una delle caratteristiche indicata in tutte le carte d’identità è il. Può sembrare di poco conto, ma non lo è stata per Gerti Mesuti che, mascherando il suo castano, è riuscito, in tribunale, ad evitare il. Tutto iniziò il 13 febbraio 2021 a Caselle, in provincia di Torino, dove il 43enne aveva commesso un furto in villa assieme a un complice italiano. Dalla casa erano stati sottratti oro e gioielli ma non ci era voluto molto alle forze dell’ordine per completare l’identikit del, che ne frattempo si era dato alla fuga. I carabinieri erano a caccia di un uomo dell’Est di mezza età. Niente barba o baffi, alto circa un metro e settanta e gliinequivocabilmente «marroni». In breve tempo i militari erano riusciti a risalire al complice, e da lui a ...