I comandanti Azov accolti in patria da eroi | torneremo subito al fronte

Un'accoglienza da eroi. I cinquedel battaglione, rientrati in Ucraina dalla Turchia insieme al presidente Volodymyr Zelensky , sono stati ricevuti con tutti gli onori dal Paese. Zelensky, nell'annunciare il loro ...Cinque comandati ucraini del battaglione di, che si trovavano in Turchia, sono stati rimpatriati. Il Cremlino: "Accordi violati". Nel 500esimo giorno di guerra, Kiev fa sapere che userà le munizioni a grappolo a 5 condizioni, tra cui il ...Intanto, Zelensky torna dalla Turchia con cinquedell', che la Russia aveva consegnato a settembre alla Turchia a condizione che non lasciassero il Paese. "È una violazione delle ...

Kiev ammette l'attacco al ponte di Crimea. Comandanti Azov liberati: "Torneremo al fronte"

I cinque ufficiali hanno partecipato a una conferenza stampa a Leopoli dopo il loro ritorno in patria. Il comandante Denys Prokopenko ha ribadito la loro volontà di ritornare al fronte per combattere ...Mosca li aveva liberati a settembre in uno scambio di prigionieri mediato da Ankara in base al quale i comandanti sarebbero dovuti rimanere in Turchia fino alla fine della guerra. Per questo il loro ...