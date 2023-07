Highlights Sinner-Galan | ottavi Wimbledon 2023 VIDEO

(Di domenica 9 luglio 2023) Ildeglidel match valevole per glidi finale ditra Jannike Daniel. L’azzurro non ha disputato la sua miglior prestazione, ma è stato bravo ad imporsi in due set e staccare il pass per i quarti dopo 2h36? di gioco. 7-6 6-4 6-3 il punteggio del match, in cui l’azzurro ha faticato in maniera bestiale sulle palle break, non concretizzando le prime 15. Una volta sfatato il tabù, però, per Jannik è stato tutto più facile ed è arrivata una meritata vittoria. SportFace.

Wimbledon, Sinner è ai quarti: battuto Galan in tre set. Ora Safiullin Sky Sport

Italian eighth seed Jannik Sinner claimed a 7-6 (4) 6-4 6-3 win over Colombia's Daniel Elahi Galan to reach the quarter-finals for the second year in a row. 1557 RUBLEV THROUGH IN FIVE SETS ...Jannik Sinner cerca la qualificazione ai quarti di finale a Wimbledon per il secondo anno di fila. Di fronte c'è il colombiano Daniel Galan, n. 85 ATP, battuto dall'azzurro nell'unico precedente, ...