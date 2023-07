Hamza Rafia infiamma il calciomercato | chi è in vantaggio?

(Di domenica 9 luglio 2023) Durerà soltanto sei mesi, quindi mezzo campionato di fatto, l’avventura diin Abruzzo. Arrivato al Pescara alla fine del mese di gennaio dalla Juventus nel mercato di riparazione, il giocatore tunisino è sbocciato letteralmente tra le mani di Zdenek Zeman incantando il popolo del Delfino con giocate di pura classe. La mancata promozione in Serie B strapperanno ai biancazzurri il loro regista: sul nordafricano si sono fiondate diverse società di Serie A e della cadetteria. Impossibile per gli abruzzesi trattenerlo., sono tante le pretendenti pronte a sfidarsi (Credit foto – pagina Facebook Pescara Calcio)Un talento della Serie C puòre ildella massima serie e della cadetteria? Se ti chiami...

