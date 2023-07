Hai le gambe grosse? Vesti così | appariranno molto più snelle!

(Di domenica 9 luglio 2023) Scopri come averepiù magre grazie al giusto look. Con gli abiti giusti ti vedraimeglio allo specchio. Quando ci si guarda allo specchio, la caccia ai difetti… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Una curiosità:conosciuto la tua bisnonna No, mai conosciuta. Ma riguardo ai nonni è difficile ... dove invece che uscire, l'artista è rimasta a casa con leincrociate sul letto e a ......traspirante che copra braccia edurante le attività all'aperto. In caso di esposizione prolungata al sole, ricorda di riapplicare la crema solare ogni due ore e dopo aver fatto il bagno. Se...... con i bagagli tra le, perché 'in certi orari qui è la regola, vedeste come viaggiano i ... L'ARTICOLO CHEAPPENA LETTO E' USCITO SU COMOZERO SETTIMANALE: ECCO DOVE PUOI TROVARLO

Come vestirsi per far sembrare le gambe più magre: 7 trucchi super ... Stylosophy

Le uscite dell'elisoccorso nel Bellunese: escursionisti in difficoltà per fratture e crampi. Doppio intervento sul monte Baldo, nel Veronese ...Il tronco è considerato il centro del nostro corpo, da cui parte qualsiasi movimento, ed è fondamentale per la corsa. Scopriamo con Fisiorunning il suo ruolo ...