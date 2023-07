'Non è come credi!'. Così hanno tuonato i fan disotto l'ultimo scatto provocante che la showgirl e opinionista ha pubblicato sul suo profilo Instagram . Una carrellata di foto in bikini catturano l'attenzione dei suoi follower ..., nota come mamma, modella e influencer, è diventata famosa al Grande Fratello. Oggi la vediamo spesso nei salotti televisivi di Barbara D'Urso, ma è soprattutto sui social ...torna a far parlare di sé. Spesso protagonista di siparietti comici con il fidanzato, non si è risparmiata alle critiche e ai commenti dei fan, ma questa volta è di nuovo il suo ...

Guendalina Tavassi, foto (sexy) in bikini ma il dettaglio non sfugge ai fan: «Non è come credi» leggo.it

Guendalina Tavassi, nota come mamma, modella e influencer, è diventata famosa al Grande Fratello. Oggi la vediamo spesso nei salotti televisivi di Barbara D’Urso, ma è soprattutto sui social ...Guendalina Tavassi torna a far parlare di sé. Spesso protagonista di siparietti comici con il fidanzato, non si è risparmiata alle critiche e ai commenti dei fan, ma questa ...