Guai a parlare di La Russa Fischi democratici sulla ministra Roccella

(Di domenica 9 luglio 2023) Vietatodi Ignazio La. Dopo il caso del Salone del Lubbri di Torino, ladella Famiglia, Eugeniaè stata contestata al festival "Il libro Possibile" a Polignano a Mare (Bari). "Buu" escattati quandoha dedicato un passaggio del suo intervento alle polemiche sulle parole del presidente del Senato sull'indagine a carico del figlio Leonardo Apache. "Laè stato quello che ha proposto per la prima volta una manifestazione di soli uomini contro la violenza sulle donne, ricordando che è un problema non solo delle donne ma degli uomini. Quindi mi sembra che questa sia già una risposta", ha detto ladella Famiglia, le cui parole sono state accolte da alcuni 'buu' del pubblico, come è possibile ...

Per nondel pizzo, chiesto ai proprietari agricoli: o paghi, o scatta la denuncia. Proprio di questo sistema, secondo i suoi sostenitori, sarebbe vittima Batistuta. Che non sembra farsi ...La prezzemolina del web è tornata a faredi sè per il due di picche preso dal figlio di ... E le foto lo mettono nei. Nelle immagini che arrivano direttamente da Los Angeles, dove il figlio ......per difendere la ministra Daniela Santanché e il sottosegretario Andrea Delmastro dai loro... Un'offensiva che ha già provocato le reazioni dei leader di M5s e Pd, mentre oggi aè stato il ...

Batistuta nei guai in Argentina: la sua azienda agricola accusata di ... Open

"Leao, numero e disco nuovi. Vecchi guai!". Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport dedicato all'attaccante del Milan. Il portoghese ha ufficializzato ieri ..."Se i ministeri della difesa la usano per realizzare robot da combattimento, sarà molto dannoso e spaventoso. E anche se il robot non è super intelligente e anche se non ha intenzioni proprie, farà ...