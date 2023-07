Grayson Waller | ”Il mio debutto al MSG è stato simile a quello di The Rock”

Il 16 volte campione del mondo ha chiesto a gran voce la possibilità di una WrestleMania a Londra, venendo però interrotto da. Ma questa volta niente "viral moment" per l'ex di NXT. ...John Cena è stato poi interrotto da, ex star di NXT, che lo ha invitato a modo suo a essere ospite delEffect. Ovviamente le sue parole non hanno sortito l'effetto ...In una serata in cui è tornata una leggenda come John Cena (ha fatto una Attitude Adjustment su), il Main Event che raccontava la "Bloodline Civil War" è terminato con il successo di ...

Grayson Waller commenta gli ultimi avvenimenti in WWE The Shield Of Wrestling

WWE shared a video of Hall of Famer Edge responding to 'disrespect' from wrestler Grayson Waller and challenging him to a match. During his WWE show 'The Grayson Waller Effect', the Australian had ...Grayson Waller made his WWE main roster in-ring debut at Madison Square Garden, comparing himself to a multi-time WWE Champion and movie star.