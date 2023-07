Grande caldo? Ecco cosa non dovete bere | impensabile dritta dell' esperto

(Di domenica 9 luglio 2023) Un'ondata diafricano: sull'Italia si abbattono temperature estreme. Le prime avvisaglie già sabato 8 luglio, dunque una domenica davvero infernale. E cosìche come ogni estate si fanno sentire gli esperti con i loro consigli. Sul Corrierea Sera, a fare il punto è Stefano Erzegovesi, medico nutrizionista e psichiatra. Il quale spiega quali alimenti andrebbero evitati con questo: "Quelli che hanno un effetto riscaldante - spiega -, poveri di acqua e ricchi di sodio. Parliamo di salumi e formaggi, pieni di grassi saturi". Ma perché fanno male, i grassi saturi? "Perché, soprattutto se cotti, rallentano i tempi di svuotamento gastrico e comportano una digestione laboriosa. Deleteria, visto che il bollettino meteo prevede temperature sahariane", rimarca. Ma ...

Ondata di grande caldo: Firenze e Perugia da bollino arancione LA NAZIONE

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che l'ondata di caldo sarà intensa e insistente soprattutto su parte dell'Italia ...Temperature e umidità in aumento la prossima settimana determineranno afa alle stelle e notti tropicali sull'Italia. FIAMMATA AFRICANA, CALDO IN AUMENTO. Con il rinforzo dell'anticiclone africano ha p ...