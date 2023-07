Gran Turismo Endurance | vince la Ferrari 488 Gt3 di Fisichella e Mosca

Leggi su sportface

(Di domenica 9 luglio 2023) La488 Gt3 guidata da Giancarloe Tommasoha vinto la gara del Campionato italianoall’autodromo del Mugello di Scarperia. Il romano ex pilota di F1 e il compagno 23enne bresciano hanno battuto la Bmw M4 del trio Guerra-Tamburini-Tavano. Terza si è piazzata la Lamborghini Huracan di Bartholomew e Garcia. Tutti i colpi di scena nella prima ora di gara.e Raul Guzman, diretto avversario in campionato della coppia italiana vincitrice, fanno l’andatura con lache non sembra riuscire a staccare la Lamborghini. Ma dopo soli 27 minuti della corsa, durante una fase di doppiaggio, Guzman si tocca con il compagno di marca Luciano Linossi e finisce nella ghiaia. Per questo entra la safety car e ...